Собчак рассказала о квартире в Дубае и призвала вкладываться в недвижимость

Алина Белова

Неприятно читать о делах людей, которые не заработали деньги своим трудом, а другим способом получили их и ещё афишируют это, считая престижем криминальный путь приобретения богатства. Приходится только задумываться почему у нас это позволительно и органы не проверяют является ли каждый рубль заработанным.