Два года назад Ксения Собчак приобрела апартаменты в Дубае. После чего она разразилась гневной тирадой в адрес завистников, которые принялись обвинять телеведущую в готовящейся эмиграции.
Собчак рассказала о квартире в Дубае и призвала вкладываться в недвижимость
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТМ
Татьяна Мартыненко
Родилась с золотой ложкой во рту и учит простых людей.
Ответить
20 час.
Алина Белова
Неприятно читать о делах людей, которые не заработали деньги своим трудом, а другим способом получили их и ещё афишируют это, считая престижем криминальный путь приобретения богатства. Приходится только задумываться почему у нас это позволительно и органы не проверяют является ли каждый рубль заработанным.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии