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Собчак рассказала о квартире в Дубае и призвала вкладываться в недвижимость

Собчак рассказала о квартире в Дубае и призвала вкладываться в недвижимость

Два года назад Ксения Собчак приобрела апартаменты в Дубае. После чего она разразилась гневной тирадой в адрес завистников, которые принялись обвинять телеведущую в готовящейся эмиграции.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Мартыненко
Родилась с золотой ложкой во рту и учит простых людей.
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20 час.
Алина Белова
Неприятно  читать  о  делах людей, которые  не  заработали деньги своим трудом, а  другим способом  получили  их  и ещё  афишируют это, считая престижем криминальный  путь  приобретения  богатства. Приходится  только задумываться  почему  у нас это  позволительно  и органы  не  проверяют  является ли каждый  рубль заработанным.
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19 час.

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