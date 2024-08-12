Следствием установлены факты коррупции среди сотрудников таможни в Приморском крае

В Приморском крае продолжается борьба с коррупцией. Следователи Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Владивостокского таможенного поста – центра электронного декларирования Владивостокской таможни Дальневосточного управления Федеральной таможенной службы России (Дениса Файзенгера), который обвиняется в получении взяток за беспрепятственное оформление таможенных деклараций и общее покровительство.