На минувшей неделе украинские военные нарастили число ударов беспилотниками самолетного типа. «На минувшей неделе ВФУ существенно увеличили число беспилотников самолетного типа, отправляемых для нанесения ударов по гражданским объектам на значительном удалении от линии боевого соприкосновения», — сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.