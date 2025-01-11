ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Добрый Кот
    Тут говориться о тех, кто "Из грязи в князи", а потом обратно в грязь. Хотя последняя обратную грязь миновала сразу п...«Им не помогли ни...
  • Майя Majesty
    Зверье. Видимо пользуется тем, что у девушки нет братьев и отца. За такие "поступки" для начала его бы попинать прилю...«Надо по шариату»...
  • Майя Majesty
    Когда-то бабонька восстала… Мужик, затылок почесав, Сказал, махнув рукой устало: «ВалЯяяяй! Диктуй мне свой устав!» ...Страны, в которых...

Страны, в которых царит матриархат. Как там живется мужчинам

Страны, в которых царит матриархат. Как там живется мужчинам

Вопрос о доминирующих ролях полов в обществе всегда вызывал живой интерес. Когда речь заходит о матриархате, большинство представляет себе общества, где власть принадлежит женщинам, а мужчины играют подчинённую роль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Majesty
Ответить
11 час.
Майя Majesty
Улыбнуло... &quot;Один хр*н тут мне заявил, что мол феминистки стремятся к матриархату, чтобы все &quot;были равны&quot;. Так вот. Матриархат - это не когда все равны, это когда приходит твоя жена с работы и говорит: &quot;Витек, ептвоего отца, где ужин, я на работе жилы рву, а ты тупишь дома с тремя детьми!&quot; и Витек бежит с подносом. В конце-концов, это его природное предназначение - хранить очаг и все такое. Это когда ты, Витек, и твой друган Димон не пьете пивко в гараже, а записываетесь на тренинг &quot;как ублажить свою львицу&quot;, потому что твоя жена бухает, потому что ты её слабо мотивируешь на подвиги. Вся реклама крутится вокруг мужских бицепсов, но какой спортзал, какие там белковые коктейли, у тебя то старшая болеет, то мелкий в садик не хочет идти, а у младенца зубы режутся, и ты вообще по ночам не спишь. А нормальные мужики всё успевают и железо тягать и бороду фигурно выбривать! Один ты, Витек, неудачник с волосатой задницей, а скоро пляжный сезон, это же вообще позорище! Ни эпиляции, ни рельефа. И вот не надо - все мужики сидят с детьми и не распускаются! И дома - полная чаша и жена довольная. Еще развиваться успевают, чтобы было о чем с женой поговорить. А если пьяная жена фонарь под глазом поставит или еще что - то сам виноват, спровоцировал своим нытьем. Вон другие мужики терпят ради семьи, сор из избы не выносят. И вообще у жены работа нервная, ответственная, а ты нихрена не делаешь, докучаешь и дома бардак, а про депрессию все выдумываешь, все проблемы у мужиков от лени и распущенности. А еще ты толстый, да, за собой не следишь. Вот это, пацаны, матриархат...&quot; с ------------------------------------ Страшный сон м*дэшников))
Ответить
11 час.
Майя Majesty
Когда-то бабонька восстала… Мужик, затылок почесав, Сказал, махнув рукой устало: «ВалЯяяяй! Диктуй мне свой устав!» И нет мужицкой силы боле! Ну, хошь ты вешайси с тоски! Дошёл мужик по бабьей воле: Стирает сам себе носки! Да што носкиии! Он к ей в постелю – А в ей хоть штой-то, да болииит! И так-то цееельную неделю: То шееея, то радикулииит! Нашлася, вишь ли каралееева! Прынцесса, мать её..., лежит! Кричит мужик: «Пойду налееево!» «Я т-те пойдууу!», - она вижжит. А тут намедни у соседа Такой был шум! Такой был оррр! Сто грамм сосед принЯл к обеду, Ну, баба выыыдала фурор: «А еттта што ишшо за фортель! Ты, пьянь, мне лутче не перечь!» И сапожишшем хрясть по морде! А в ём каблук – Дамоклов меч!... …Вот, почитай, уж больше века, Как баба кривит рот смешком: «Хто-оо лутший друг у чоловека? Мужииик, прижатый каблуком!» И вот я спрашиваю, други: Доколе бабу нам беречь! Найдётся ль хтой-то тут в округе, Штоб отвести Дамоклов меч? ----------------------- Оххх, заболталсси я тут с вами, За стопкой жалясь на житьё... А дома баба ждёть с цветами: Ить, сёдни праазник у её! ------------ *** -----------
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх