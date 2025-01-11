Страны, в которых царит матриархат. Как там живется мужчинам

Майя Majesty

Улыбнуло... "Один хр*н тут мне заявил, что мол феминистки стремятся к матриархату, чтобы все "были равны". Так вот. Матриархат - это не когда все равны, это когда приходит твоя жена с работы и говорит: "Витек, ептвоего отца, где ужин, я на работе жилы рву, а ты тупишь дома с тремя детьми!" и Витек бежит с подносом. В конце-концов, это его природное предназначение - хранить очаг и все такое. Это когда ты, Витек, и твой друган Димон не пьете пивко в гараже, а записываетесь на тренинг "как ублажить свою львицу", потому что твоя жена бухает, потому что ты её слабо мотивируешь на подвиги. Вся реклама крутится вокруг мужских бицепсов, но какой спортзал, какие там белковые коктейли, у тебя то старшая болеет, то мелкий в садик не хочет идти, а у младенца зубы режутся, и ты вообще по ночам не спишь. А нормальные мужики всё успевают и железо тягать и бороду фигурно выбривать! Один ты, Витек, неудачник с волосатой задницей, а скоро пляжный сезон, это же вообще позорище! Ни эпиляции, ни рельефа. И вот не надо - все мужики сидят с детьми и не распускаются! И дома - полная чаша и жена довольная. Еще развиваться успевают, чтобы было о чем с женой поговорить. А если пьяная жена фонарь под глазом поставит или еще что - то сам виноват, спровоцировал своим нытьем. Вон другие мужики терпят ради семьи, сор из избы не выносят. И вообще у жены работа нервная, ответственная, а ты нихрена не делаешь, докучаешь и дома бардак, а про депрессию все выдумываешь, все проблемы у мужиков от лени и распущенности. А еще ты толстый, да, за собой не следишь. Вот это, пацаны, матриархат..." с ------------------------------------ Страшный сон м*дэшников))