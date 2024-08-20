Бывший футболист рассказал о своей самой нелепой покупке - кабриолете за 10 миллионов рублей

Звезда футбола признался в своей самой нелепой покупке - кабриолете стоимостью 10 миллионов рублей. Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о своих финансовых просчетах в шоу "RG Pass" на YouTube.
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