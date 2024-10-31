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Царьград

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Воевал в Ираке и на стороне ВСУ: что известно об американском морпехе, ликвидированном в Брянской области

Воевал в Ираке и на стороне ВСУ: что известно об американском морпехе, ликвидированном в Брянской области

Рассказываем, что известно об американском морпехе, ликвидированном в Брянской области.Одним из иностранных наёмников, которые были ликвидированы во время попытки прорваться в Брянскую область, оказался гражданин США Кори Джон Навроцки.

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