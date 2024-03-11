По ходу дела в мире есть только одни парни с яйцами, способные мочить янок и англосаксов без всяких мямляний и предупреждений!

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Комментарии
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лина любимцева
По заголовку я сразу поняла, О КОМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ!!  Эти ребята никого не боятся. И у них хвост, ТОЧНО, не засунут в задницу.
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36 мин.
лл
лина любимцева
Были они  когда-то страдальцами, ДА СЕЙЧАС УЖЕ ВСЕ ВЫШЛИ!! После того, что они  сейчас вытворяют в секторе Газа, пусть больше даже НЕ ВЯКАЮТ ПО ПОВОДУ ХОЛОКОСТА!! Евреи не лучше немецкий  фашистов!! И ТОЖЕ ФАШИСТЫ!! Подлежат международному уголовному суду.
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33 мин.
Александр Мурзин
Чтобы у хуситов получалось лучше. Пусть получше у себя поищут может где у них спрятан &quot;Бастион&quot;. Ну а нашим с поисками надо помочь. Это же не является вмешательство в конфликт, как говорят америкосы поставляя оружие на Украину.
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5 мин.

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