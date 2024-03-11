По ходу дела в мире есть только одни парни с яйцами, способные мочить янок и англосаксов без всяких мямляний и предупреждений!

лина любимцева По заголовку я сразу поняла, О КОМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ!! Эти ребята никого не боятся. И у них хвост, ТОЧНО, не засунут в задницу.

лл лина любимцева Были они когда-то страдальцами, ДА СЕЙЧАС УЖЕ ВСЕ ВЫШЛИ!! После того, что они сейчас вытворяют в секторе Газа, пусть больше даже НЕ ВЯКАЮТ ПО ПОВОДУ ХОЛОКОСТА!! Евреи не лучше немецкий фашистов!! И ТОЖЕ ФАШИСТЫ!! Подлежат международному уголовному суду.