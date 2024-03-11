Хуситы заявили об ударе по двум американским эсминцам в Красном море Al Masirah: хуситы заявили об атаке на два американских эсминца в Красном море Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало два американских эсминца в Красном море и Аденском заливе.
По ходу дела в мире есть только одни парни с яйцами, способные мочить янок и англосаксов без всяких мямляний и предупреждений!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
По заголовку я сразу поняла, О КОМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ!! Эти ребята никого не боятся. И у них хвост, ТОЧНО, не засунут в задницу.
Ответить
36 мин.
лл
лина любимцева
Были они когда-то страдальцами, ДА СЕЙЧАС УЖЕ ВСЕ ВЫШЛИ!! После того, что они сейчас вытворяют в секторе Газа, пусть больше даже НЕ ВЯКАЮТ ПО ПОВОДУ ХОЛОКОСТА!! Евреи не лучше немецкий фашистов!! И ТОЖЕ ФАШИСТЫ!! Подлежат международному уголовному суду.
Ответить
33 мин.
Александр Мурзин
Чтобы у хуситов получалось лучше. Пусть получше у себя поищут может где у них спрятан "Бастион". Ну а нашим с поисками надо помочь. Это же не является вмешательство в конфликт, как говорят америкосы поставляя оружие на Украину.
Ответить
5 мин.
Свежие комментарии