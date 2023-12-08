Испортить праздник: эксперты предупредили об активности мошенников перед Новым годом

Мошенники могут активизироваться перед Новым годом — об этом предупредили эксперты. Злоумышленникам играет на руку атмосфера предпраздничной суеты и спешки, на фоне которой они могут пустить в ход особые схемы обмана.
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