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Царьград

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Фидан примет участие в переговорах России и Украины

Фидан примет участие в переговорах России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подключится к переговорам между Россией и Украиной, которые пройдут 2 июня в Стамбуле.

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