Фигурант дела Галины Старовойтовой запросил УДО

Взысканий и замечаний от работодателя и администрации исправительного учреждения он не имеет. В Петербурге суд зарегистрировал ходатайство Виталия Акишина об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.
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