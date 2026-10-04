Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Воспитательница х*ева, не дай Бог ты моим детям будешь запрещать общаться на моем языке, тебе будет плохо. Поняла ш@лава? Расистка конченая»

«Воспитательница х*ева, не дай Бог ты моим детям будешь запрещать общаться на моем языке, тебе будет плохо. Поняла ш@лава? Расистка конченая»

В Челябинске цыган ворвался на урок и начал угрожать физическим насилием учительнице за то, что та запрещает его детям говорить на цыганском языке.

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