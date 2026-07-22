Annaly Capital Management повысила дивиденды во II квартале 2026 года до $0,75 на акцию

Крупнейший американский ипотечный инвестиционный фонд Annaly Capital Management, Inc. (NYSE: NLY) обнародовал финансовую отчетность за второй квартал 2026 года, зафиксировав экономическую доходность на уровне 5,5% за квартал и 6,9% за первое полугодие.