"Страшная авария": Песков передал мнение Кремля о ДТП с трамваями

По мнению представителя Кремля, особых поручений на федеральном уровне не требуется.Дорожное происшествие с участием трамваев в Кемерово стала предметом внимания президента России Владимира Путина — он получил ряд докладов о произошедшем от региональных властей.
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