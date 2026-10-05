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Рязанские новости

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Росводресурсы: Третья лекция «Акватории знаний» прошла в студии «Комсомольской правды»

Росводресурсы: Третья лекция «Акватории знаний» прошла в студии «Комсомольской правды»

2 октября в студии «Комсомольской правды» прошла лекция Михаила Болгова — заведующего лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН.

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