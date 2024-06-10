Объединение Республики Алтай и Алтайского края

Вопрос объединения Республики Алтай и Алтайского края не рассматривается и не будет рассматриваться Ее суверенитет как субъекта Российской Федерации закреплен в конституции региона, а любые публикации на этот счет — вбросы, заявил врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.