США объявили о начале многонациональной военной операции (КАРТА, ВИДЕО)

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) под эгидой Объединенных морских сил, целью которой является обеспечение безопасного судоходства в Красном море на фоне «безрассудных нападений хуситов из Йемена».
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