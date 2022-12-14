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«Известия»: МЧС просят вернуть проверки бизнеса на соблюдение норм пожарной безопасности

«Известия»: МЧС просят вернуть проверки бизнеса на соблюдение норм пожарной безопасности

Регулярные проверки бизнеса на соблюдение требований пожарной безопасности могут возобновить. С таким предложением зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился к главе МЧС Александру Куренкову.

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