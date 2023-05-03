Несколько крупных банков повысили ставки по ипотечным кредитам

Несколько крупных российских банков в мае ужесточили условия по ипотеке или планируют это сделать. За последние дни ставки по рыночным или льготным программам на новостройки и готовое жилье повысили минимум три кредитных организации, передает РБК.
Несколько крупных российских банков в мае ужесточили условия по ипотеке или планируют это сделать. За последние дни ставки по рыночным или льготным программам на новостройки и готовое жилье повысили минимум три кредитных организации, передает РБК.
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