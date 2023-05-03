Экономика сегодня

290 809 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Самому Зайцеву уже нет разницы, где он будет предан земле. Теперь дело за всякими там писаками, которые будут придумы...Без Пугачевой, ск...
  • Странник
    они не могут по другому. для них даже смерть человека повод себя попиарить.....это такая порода амебБез Пугачевой, ск...
  • Владислав Владислав
    Хм. Интересное ввсказывание. А зачем это России в данный момент ?Германии предложи...

Несколько крупных банков повысили ставки по ипотечным кредитам

Несколько крупных банков повысили ставки по ипотечным кредитам

Несколько крупных российских банков в мае ужесточили условия по ипотеке или планируют это сделать. За последние дни ставки по рыночным или льготным программам на новостройки и готовое жилье повысили минимум три кредитных организации, передает РБК.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх