Deputy Chairman of the Security Council of the Russian Federation Dmitry Medvedev harshly commented on the statements of the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, dissatisfied with the cessation of receiving intelligence from American curators.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым