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The Eurasia Daily news agency

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Medvedev: The Green louse is outraged by the lack of intelligence

Medvedev: The Green louse is outraged by the lack of intelligence

Deputy Chairman of the Security Council of the Russian Federation Dmitry Medvedev harshly commented on the statements of the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, dissatisfied with the cessation of receiving intelligence from American curators.

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