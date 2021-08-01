Железная магистраль Уссурийска: по следам старых фотографий

В первое воскресенье августа в Уссурийске на широкую ногу отмечают день железнодорожника. Рельсовая магистраль почти полторы сотни лет назад стала одним из градообразующих объектов.
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