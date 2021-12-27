В Самарской губернской думе увеличат число депутатов на зарплате

Предлагаем изменить ограничение и повысить планку до 19 парламентариев. Фонд оплаты труда трех депутатов (из расчета условно одного председателя комитета и двух заместителей председателя комитета) с начислениями составит в 2022 году 5 585 223 рубля.
Предлагаем изменить ограничение и повысить планку до 19 парламентариев. Фонд оплаты труда трех депутатов (из расчета условно одного председателя комитета и двух заместителей председателя комитета) с начислениями составит в 2022 году 5 585 223 рубля.
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