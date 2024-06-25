Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении бездомных собак на ребенка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал докладу о ходе расследования уголовного дела по факту нападения безнадзорных собак на ребенка в Читинском районе, сообщается в Telegram-канале Следкома.
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