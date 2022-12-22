Более 380 тысяч запросов жителей Подмосковья решила команда ГУСТ через «Добродел» в 2022 году

Сотрудники ГУСТ отработали свыше 387 тысяч обращений жителей, поступивших через портал «Добродел». Руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова сообщила, что это ответы на замечания к работе коммунальных предприятий, предложения и идеи.