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Более 380 тысяч запросов жителей Подмосковья решила команда ГУСТ через «Добродел» в 2022 году

Более 380 тысяч запросов жителей Подмосковья решила команда ГУСТ через «Добродел» в 2022 году

Сотрудники ГУСТ отработали свыше 387 тысяч обращений жителей, поступивших через портал «Добродел». Руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова сообщила, что это ответы на замечания к работе коммунальных предприятий, предложения и идеи.

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