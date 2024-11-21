«Матрица». Украина обязалась перед Западом выполнить 300 условий для проведения реформ - в этом году

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины утвердило «матрицу реформ», в которую заложило на 2024 год более 300 условий западных партнеров, выполнение которых будет оцениваться с помощью 500 индикаторов.
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