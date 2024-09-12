Больницы ЯНАО организуют реабилитацию для бойцов СВО

В ЯНАО 155 участников СВО прошли реабилитацию в больницах округа. Программы комплексного восстановления доступны в медучреждениях Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя, сообщила пресс-служба губернатора Ямала.
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