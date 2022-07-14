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В ЦБ предупредили о новом способе мошенничества при помощи финансовых пирамид

В ЦБ предупредили о новом способе мошенничества при помощи финансовых пирамид

Центробанк сообщил, что интернет-злоумышленники придумали новый способ обмана граждан России. Согласно результатам первого полугодия 2022 года, было зафиксировано увеличение количество афер в Сети при помощи финансовых пирамид и Telegram-ботов.

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