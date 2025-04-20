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Тони Джонс: «Воздействие Зубаца на игру «Денвера» очевидно»

«Клипперс» уступили в овертайме «Денверу» – 110:112 «Воздействие Зубаца на игру «Денвера» очевидно. И «Наггетс» придется придумать, как справляться с его присутствием в «краске» в оставшейся части этой серии, даже имея преимущество 1-0.

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