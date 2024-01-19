Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Лозунг «Слава Украине - героям слава», УПА, ОУН, УНРА и УНС запрещены в РФ

Лозунг «Слава Украине - героям слава», УПА, ОУН, УНРА и УНС запрещены в РФ

Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия (УПА), Украинская народная самооборона (УНС), Организация украинских националистов (ОУН) включены в перечень нацистских, признаны экстремистскими и запрещены в РФ.

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