Лозунг «Слава Украине - героям слава», УПА, ОУН, УНРА и УНС запрещены в РФ

Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия (УПА), Украинская народная самооборона (УНС), Организация украинских националистов (ОУН) включены в перечень нацистских, признаны экстремистскими и запрещены в РФ.
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