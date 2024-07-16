Недавний прорыв дает надежду диабетикам, зависящим от ежедневных инъекций инсулина

Недавний прорыв дает надежду диабетикам, которые полагаются на ежедневные инъекции инсулина. Американские исследователи разработали комбинацию методов лечения внутри организма, которые могут регенерировать и увеличивать количество бета-клеток, вырабатывающих инсулин.
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