Благоустройство нон-стоп

Город не меняется по взмаху волшебной палочки. Его заботливо «собирают», придерживаясь общей концепции живой комфортной среды, из фрагментов — уютных дворов, зеленых скверов, ухоженных улиц, современных детских и спортивных площадок… И самое главное — эти фрагменты предлагают, прорисовывают в своих пожеланиях, как правило, сами иркутяне, а городские депутаты и администрация прислушиваются, помогают привлечь ресурсы, чтобы воплотить все нужное и важное.