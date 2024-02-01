Guardian: ожидания ЕС по поставкам Киеву снарядов основаны на неполных данных

REUTERS/Stringer Ожидания в Евросоюзе относительно поставок Украине боеприпасов основываются на неполных данных, поскольку некоторые из стран не предоставили эту информацию, сообщили в газете Guardian со ссылкой на источники.
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