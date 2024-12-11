Следственный комитет России определился с порядком конфискации криптовалюты

Председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, заявил, что на рассмотрении правительства находится законопроект, предложенный им, который устанавливает порядок ареста, конфискации и признания криптовалюты вещественным доказательством.
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