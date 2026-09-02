"Курьер" против "Бабы-Яги"

НРТК "Курьер" с ПКТ под управлением оператора 14 ОБрСпН ВС РФ с позывным "Юджин", успешно сбивает вражеский гексакоптер «Баба Яга» на Запорожском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Н 18+ Гамэрыка стронг
- Бунты студентов в...
- VK «Я не мог пройти ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым