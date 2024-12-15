Против густой крови помогут 3 продукта: Медики рассказали, как очистить организм от ядов Ирэн ОрлонскаяИзвестно, что высокая вязкость крови способствует образованию тромбов, что представляет собой серьезную угрозу для здоровья.
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