Для обеспечения учений войск ВВО в Приамурье активно применяются БпЛА «Орлан – 10»

Оснащенные видеокамерами с углом обзора 360 градусов, «Орланы» выполняют полеты на высотах от 200 до 500 метров, в ходе совершения маршей военной техники, при проведении боевых стрельб.
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