Выборы президента США в 2024 году: как проходят, кто будет участвовать, какие прогнозы

Очередные выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Официального выдвижения кандидатов на пост главы государства США от Республиканской и Демократической партий еще не было, Ожидается, что после выхода из гонки действующего президента Джо Байдена за победу будут бороться Дональд Трамп и Камала Харрис.