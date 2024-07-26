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Выборы президента США в 2024 году: как проходят, кто будет участвовать, какие прогнозы

Выборы президента США в 2024 году: как проходят, кто будет участвовать, какие прогнозы

Очередные выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Официального выдвижения кандидатов на пост главы государства США от Республиканской и Демократической партий еще не было, Ожидается, что после выхода из гонки действующего президента Джо Байдена за победу будут бороться Дональд Трамп и Камала Харрис.

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