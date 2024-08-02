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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайриз Макси написал, что его проверили на допинг после обсуждений в соцсетях, как сильно он раскачался за лето

Тайриз Макси написал, что его проверили на допинг после обсуждений в соцсетях, как сильно он раскачался за лето

«Меня в самом деле проверили из-за вас  » – написал баскетболист «Сиксерс». Макси в межсезонье выкладывал видео с тренировок.

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