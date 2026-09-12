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Страны БРИКС выразили несогласие с насильственным перемещением палестинцев

Страны БРИКС выразили несогласие с насильственным перемещением палестинцев

Страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка — выступили с совместным заявлением, в котором выразили несогласие с насильственным перемещением палестинцев.

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