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Рязанские новости

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Рязанский губернатор Малков прокомментировал запрет парковок на дороге к Сосновому бору

Рязанский губернатор Малков прокомментировал запрет парковок на дороге к Сосновому бору

Ремонт дороги к санаторию Сосновый Бор в Рязани завершат к 15 октября, в рамках работ обустроят парковки рядом с детским лагерем и санаторием, а также обеспечат регулярную расчистку снега зимой.

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