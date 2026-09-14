Рязанский губернатор Малков прокомментировал запрет парковок на дороге к Сосновому бору

Ремонт дороги к санаторию Сосновый Бор в Рязани завершат к 15 октября, в рамках работ обустроят парковки рядом с детским лагерем и санаторием, а также обеспечат регулярную расчистку снега зимой.
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