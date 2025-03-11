Автоконцерн остановит три линии на двух заводах — выпуск кроссовера под вопросом

Японский автопроизводитель Toyota с 10 марта на время остановит производство модели RAV4 в Японии. Этому решению руководства автоконцерна предшествовал трагический случай на заводе поставщика Chuo Spring Co – там в результате взрыва на предприятии один рабочий погиб и еще двое получили травмы.