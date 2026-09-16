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ТАСС

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Лантратова рассказала, зачем молодежь с Запада едет в Россию

Лантратова рассказала, зачем молодежь с Запада едет в Россию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Молодые люди из западных стран едут в Россию за фактами о стране, потому что у них сейчас есть запрос на честность и справедливость.

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