Лантратова рассказала, зачем молодежь с Запада едет в Россию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Молодые люди из западных стран едут в Россию за фактами о стране, потому что у них сейчас есть запрос на честность и справедливость.
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