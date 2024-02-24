Адабашьян вспомнил, как Янковский «увел» у Михалкова роль

Советский и российский режиссёр Александр Адабашьян рассказал, как народный артист СССР Олег Янковский получил роль в киноленте «Полеты во сне и наяву», в котором изначально планировали снимать Никиту Михалкова.
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