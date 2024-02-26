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На дефицит гормонов укажет признак на бровях — синдром королевы Анны

Гипотиреоз, или недостаточность работы щитовидной железы, может проявляться разными симптомами. Один из самых характерных — синдром королевы Анны, который заметен на портретах 40-летней королевы Шотландии, Англии и Ирландии.

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