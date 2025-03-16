Всегда ли ходить в рясе, отпускать ли бороду: чем быт священника отличается от мирского

Обязательно ли священнику всегда надевать рясу? Можно ли сбрить бороду и набить татуировки? Какие фильмы, книги можно смотреть и читать? Можно ли есть пиццу? Казанский священник Александр Ермолин в проекте «Кофе с батюшкой» рассказал, из чего складывается быт священника, и о других интересных моментах из своей жизни.