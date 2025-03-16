НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

48 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Лукьянов
    Так чего же эти зоошизики не разберут всех бездомных собак себе?«Закон об убийств...
  • Амара Карпова
    👍😎😎🙏🙏🙏Полпред РТ в РФ в...
  • Руслан Техажев
    А слабо, штрафовать депутатов или их помощников на приличные суммы , за действия направленные на подрыв доверия к вла...Депутат Фаррахов ...

Всегда ли ходить в рясе, отпускать ли бороду: чем быт священника отличается от мирского

Всегда ли ходить в рясе, отпускать ли бороду: чем быт священника отличается от мирского

Обязательно ли священнику всегда надевать рясу? Можно ли сбрить бороду и набить татуировки? Какие фильмы, книги можно смотреть и читать? Можно ли есть пиццу? Казанский священник Александр Ермолин в проекте «Кофе с батюшкой» рассказал, из чего складывается быт священника, и о других интересных моментах из своей жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх