Аргументы недели

98 614 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Это точно вы сказали. Одна Югославия чего стоит, которую США бомбили в наглую, с применением ядерного оружия. США - М...Депутат Матвейчев...
  • лина любимцева
    Украина террористическое государство и есть. Еще с 2014 года, КОГДА ЖИВЬЕМ СОЖГЛИ БЕЗЗАЩИТНЫХ НЕ ВООРУЖЕННЫХ ЛЮДНЕЙ В...Депутат Матвейчев...
  • С С
    А почему только окраину? есть гейропа, сша, канада и австралия. Да вообще весь западлючий мир это альма-матер террори...Депутат Матвейчев...

В Аяно-Майском районе Хабаровского края закрыли ледовую переправу

В Аяно-Майском районе Хабаровского края закрыли ледовую переправу

В реках южных районов Хабаровского края лед уже полностью сошел, а в северных районах происходит истончение и разрушение ледового покрова на Амуре и малых реках.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх