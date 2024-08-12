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Боец ВСУ дезертировал и сдался в плен в Курской области. Как местные жители ловят украинских диверсантов?

Боец ВСУ дезертировал и сдался в плен в Курской области. Как местные жители ловят украинских диверсантов?

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com  Украинский военнослужащий решил дезертировать из рядов армии и сдаться в плен.

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