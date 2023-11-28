В День матери москвичи в офисах «Мои документы» отправили открытки самым главным женщинам в жизни

Организовали добрую акцию центры госуслуг совместно с Почтой России и Департаментом образования и науки столицыВ честь Дня матери с 24 по 26 ноября во всех офисах «Мои Документы» москвичи отправили открытки женщинам, которые подарили им жизнь и воспитали.