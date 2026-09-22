Синоптик Шувалов: дожди в Москве закончатся днем 25 сентября

Дожди переменной интенсивности будут идти в Москве до утра пятницы, 25 сентября. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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