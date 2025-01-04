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Жители Земли 4 января увидят огромный солнечный диск

Жители Земли 4 января увидят огромный солнечный диск

Земля окажется на самом минимальном расстоянии от небесного светила в 2025 году.В субботу, 4 января, люди смогут наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году.

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