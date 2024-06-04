В Москве началось прощание с легендарным полярником Артуром Чилингаровым

В Москве в Преображенской церкви храма Христа Спасителя началось прощание с легендарным полярником, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Чилингаровым, который внёс огромный вклад в укрепление позиций России в Арктике.
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